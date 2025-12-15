Esportes

No Maracanã

Léo Jardim brilha, Vasco vence o Fluminense nos pênaltis e encara o Corinthians na final da Copa do Brasil

Cruzmaltino venceu o jogo de ida por 2 a 1 e perdeu a volta por 1 a 0 com gol contra

