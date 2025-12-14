Lens vence Nice e terminará 2025 na liderança do Francês, à frente do PSG

O Lens garantiu terminar o ano na liderança do Campeonato Francês ao vencer o Nice por 2 a 0 neste domingo (14).

Com 37 pontos, o time do norte da França tem um de vantagem sobre o Paris Saint-Germain (2º) nesta 16ª rodada, a última de 2025.

Artilheiro da equipe, o atacante Odsonne Édouard (15' e 57') marcou os dois gols da partida no estádio Bollaert.

Grande surpresa da temporada, o Lens voltou a mostrar sua força jogando em casa e chegou à sexta vitória nos últimos sete jogos.

"É algo [a liderança] que defendemos há três rodadas e uma grande atuação que tentaremos manter", disse o técnico da equipe, Pierre Sage.

"Vamos comemorar o Natal na primeira posição e isso é algo bonito para todo o povo da região", acrescentou Sage.

Por sua vez, a derrota deixa o Nice na 13ª colocação, muito longe da zona de classificação para as copas europeias.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Angers - Nantes 4 - 1

- Sábado:

Rennes - Brest 3 - 1

Metz - PSG 2 - 3

Paris FC - Toulouse 0 - 3

- Domingo:

Lyon - Le Havre 1 - 0

Auxerre - Lille 3 - 4

Strasbourg - Lorient 0 - 0

Lens - Nice 2 - 0

(16h55) Olympique de Marselha - Monaco

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 37 16 12 1 3 28 13 15

2. PSG 36 16 11 3 2 35 14 21

3. Lille 32 16 10 2 4 33 20 13

4. Olympique de Marselha 29 15 9 2 4 35 15 20

5. Lyon 27 16 8 3 5 22 16 6

6. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3

7. Strasbourg 23 16 7 2 7 25 20 5

8. Toulouse 23 16 6 5 5 24 19 5

9. Monaco 23 15 7 2 6 26 26 0

10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6

12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9

13. Nice 17 16 5 2 9 19 29 -10

14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8

15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9

16. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20