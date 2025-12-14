Leist vence em Interlagos a última etapa da Stock Car; Felipe Fraga festeja o bicampeonato

O gaúcho Arthur Leist, 24 anos, levou a melhor na última das 22 etapas da temporada 2025 da Stock Car Pro Series, neste domingo, na Super Final realizada no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, em São Paulo. A festa, porém, foi toda do campeão Felipe Fraga, que recebeu o troféu pela segunda vez na carreira após a corrida.

O paraense de Jacundá, que já havia conquistado o título da principal categoria do automobilismo brasileiro em 2016, chegou em sétimo lugar neste domingo e enterrou de vez a polêmica que lhe rendeu o bicampeonato antecipado no sábado, após vencer a corrida sprint, também em Interlagos.

Na ocasião, Gaetano Di Mauro, seu companheiro na equipe Eurofarma RC e único concorrente ao título, apesar das chances remotas, liderava até a paralisação na nona volta, a 12 minutos do fim, provocada por acidentes e bandeira vermelha, mas precisou relargar na 25ª posição (que ocupava no oitavo giro) após decisão da direção da prova, praticamente tirando-o da disputa - terminou em 14º.

Felipe Fraga, por sua vez, fez valer uma campanha impressionante ao longo do ano, com duas vitórias, oito pódios, duas poles e quatro troféus de melhor piloto da corrida, finalizando 17 provas entre os dez primeiros colocados. Neste domingo, ele entrou na pista disposto a encerrar a polêmica.

"Foi incrível, estou muito feliz com o título. Muita gente não gostou do resultado de ontem, mas a combinação que eu precisava, de chegar em 18º, em 19º, era muito favorável. Vou chegar na posição (que precisaria) para todo mundo ficar mais calmo", comentou, neste domingo, antes da Super Final.

Dito e feito. Após largar na 12ª posição, o piloto de 30 anos chegou em sétimo depois de 50 minutos e duas voltas de prova, à frente de Di Mauro, o nono colocado, e terminou com 966 pontos na tabela, contra 809 do companheiro de equipe. O triunfo de Leist na Super Final deu a ele o terceiro posto na classificação, com 753 pontos, ultrapassando Nelsinho Piquet.