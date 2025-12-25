Leila Pereira se manifesta após fala de presidente do Flamengo contra jornalista da Globo

Leila Pereira é a presidente do Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou nas redes sociais na quarta-feira (24), após a nova polêmica envolvendo o dirigente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e saiu em defesa de Renata Mendonça, comunicadora do Grupo Globo.

Leila Pereira escreveu uma mensagem se solidarizando com a jornalista. A presidente do Palmeiras classificou a fala de Luiz Eduardo Baptista como "ataque machista".

— Minha solidariedade à competente jornalista Renata Mendonça, vítima de um ataque machista feito pelo presidente do Flamengo. De um dirigente de um grande clube, espera-se condutas exemplares, nunca misoginia — afirmou Leila.

— Infelizmente, ainda existem homens que desprezam o trabalho das mulheres no futebol. Mas não vamos baixar a guarda! Seguiremos lutando para mostrar que lugar de mulher é onde nós quisermos! — completou.

Relembre a fala do presidente do Flamengo

Durante evento de apresentação dos resultados financeiros do Flamengo na temporada de 2025, na terça-feira, Luiz Eduardo Baptista atacou com ofensas pessoais a jornalista Renata Mendonça. A profissional fez críticas à forma como a gestão de Bap tratava o futebol feminino.

— Quais são os fatos: audiência crescente (do futebol feminino). Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes — iniciou o presidente.

— Tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula... dá vontade de falar: "Filha, convence a sua empresa a colocar R$ 10 milhões, R$ 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor". Pau que dá em João tem de bater em Maria também — continuou, sem citar o nome da jornalista.

Leia Mais Presidente do Flamengo ofende comentarista da Globo; emissora repudia ataque

Em comunicado publicado no ge.globo, a emissora se manifestou sobre a declaração de Bap. "A Globo repudia o ataque gratuito e misógino do dirigente do Flamengo a uma de suas profissionais e reitera seu profundo respeito às mulheres e a opiniões críticas que não ofendam nem insultem quem quer que seja", diz a nota.