Leeds e Liverpool se enfrentam neste sábado (6), às 14h30min, pela 15ª rodada da Premier League. O jogo no Elland Road, em Leeds.
Escalações para Leeds x Liverpool
Leeds: Lucas Perri; Rondon, Bijol e Struijk; Bogle, Tanaka, Ampadu, Strach e Gudmundsson; Calvert-Lewin e Nmecha. Técnico: Daniel Farke
Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz e Gakpo; Ekitiké. Técnico: Arne Slot
Onde assistir a Leeds x Liverpool
A partida será transmitida ao vivo no Disney+