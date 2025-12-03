Leeds x Chelsea hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League

Leeds e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 17h15min, pela 14ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no Elland Road, em Leeds, na Inglaterra.
Escalações para Leeds x Chelsea
Leeds: Lucas Perri, Bogle, Rodon, Struijk e Gudmundsson; Ampadu, Gruev e Tanaka; James, Gnonto e Nmecha. Técnico: Daniel Farke.
Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; James, Andrey Santos e Estêvão; Pedro Neto, Enzo Fernández e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
Onde assistir a Leeds x Chelsea
A partida será transmitida ao vivo por ESPN e Disney+.
