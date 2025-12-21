LeBron atinge maior pontuação, Doncic se lesiona e Lakers são superados pelos Clippers

LeBron (E) não conseguiu evitar a vitória dos Clippers, de Kawhi (D). RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Los Angeles Clippers afastou a má fase na NBA com uma vitória por 103 a 88 diante do rival Los Angeles Lakers, neste sábado, no moderno Intuit Dome, em Inglewood. Kawhi Leonard marcou 32 pontos, sua melhor marca na temporada, e ajudou a equipe da casa a encerrar uma sequência de cinco derrotas na temporada.

Depois de liderar o Lakers no triunfo sobre o Utah Jazz com um "triple-double", Luka Doncic anotou 12 pontos e pegou cinco rebotes em 19 minutos, não voltou para o segundo tempo devido a uma lesão na perna esquerda. Ainda não há previsão para o retorno do esloveno, que é o cestinha da NBA, com média de 35,2 pontos por partida.

— A pior coisa no esporte são as lesões", . "Não apenas no basquete, mas nos esportes em geral. Quem estiver de uniforme precisa entrar em quadra e executar o melhor. E, do outro lado, temos de nos defender— comentou um preocupado LeBron James depois da partida.

A lista de ausências nos Lakers tem Rui Hachimura, Deandre Ayton e Austin Reaves também estão entregues ao departamento médico e, portanto, fora de combate.

James, que completa 41 anos em 30 de dezembro, liderou o Los Angeles Lakers com 36 pontos, sua melhor marca na temporada, mas a ausência dos companheiros pesou diante do lanterna da Conferência Oeste. Os visitantes também erraram 32 arremessos de três pontos, com LeBron James convertendo 3 de 7, Doncic 1 de 6 e Marcus Smart errando todas as suas nove tentativas.

Pelos Clippers, além da ótima atuação de Leonard, James Harden (21 pontos e 10 assistências) e John Collins (17 pontos e 12 rebotes) contribuíram com "double-double". Os anfitriões haviam perdido 12 dos seus últimos 15 jogos, caindo para a última posição da conferência, mas lideraram toda a partida e resistiram a uma reação dos Lakers que reduziu a vantagem para sete pontos no início do último quarto para alcançarem a sétima vitória na temporada.

Orlando venceu Utah com cesta a um segundo do fim da prorrogação

Bane fez a cesta que garantiu a vitória do Magic. GARRETT ELLWOOD / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Em Salt Lake City, Desmond Bane marcou 32 pontos, incluindo a cesta da vitória a 0seg9 do fim da prorrogação, ajudando o Orlando Magic a vencer o anfitrião Utah Jazz por apenas um ponto de diferença - 128 a 127. O time da casa havia tomado a dianteira no placar a 4seg1 do estouro do cronômetro.

Paolo Banchero também contribuiu com 23 pontos, nove rebotes, nove assistências e dois tocos para que a franquia de Orlando encerrasse uma série de duas derrotas longe de casa. Keyonte George liderou o Utah Jazz com 27 pontos e nove assistências.

Confira os resultados das partidas deste sábado na NBA:

Denver Nuggets 101 x 115 Houston Rockets

Toronto Raptors 96 x 112 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 121 x 114 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 128 x 109 Indiana Pacers

Detroit Pistons 112 x 86 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 122 x 130 Washington Wizards

Golden State Warriors 119 x 116 Phoenix Suns

Utah Jazz 127 x 128 Orlando Magic

Sacramento Kings 93 x 98 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 103 x 88 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos deste domingo na NBA: