Esportes

NBA

LeBron atinge maior pontuação, Doncic se lesiona e Lakers são superados pelos Clippers

Kawhi Leonard marcou 32 pontos e Clippers encerraram sequência de cinco derrotas ao vencerem os Lakers por 103 a 88.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS