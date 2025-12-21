Learner Tien é campeão do ATP Next Gen

O estadunidense Learner Tien é o campeão do ATP Next Gen, disputado em Jedá, na Arábia Saudita. Na decisão, neste domingo (21), ele venceu o belga Alexander Blockx por 3 sets a 0, parciais de 4/3 (7-4), 4/2 e 4/1. A competição reuniu os oito melhores jogadores da categoria sub-20 na temporada e não contou pontos para o ranking mundial.
Cabeça de chave número 1 e vice-campeão em 2024, quando perdeu para o brasileiro João Fonseca, Tien dominou a final e ainda devolveu a derrota sofrida na decisão do Australian Open Júnior de 2023, quando Blockx levou a melhor.
A conquista deste domingo rendeu uma premiação de US$ 502.250 (R$ 2,7 milhões) a Tien.
Regras próprias
O ATP Next Gen é, desde 2024, disputado por atletas de até 20 anos e tem algumas regras próprias.
Em vez dos sets até seis games, cada parcial vai até quatro, com tie-break em caso de empate por 3/3. Com os sets mais curtos, o jogo também acontece em melhor de cinco sets. Além disso, se um game chega a 40/40, joga-se um ponto decisivo.
Confira todos os vencedores do ATP Next Gen
- 2017 - Chung Hyeon (COR)
- 2018 - Stefanos tsitsipas (GRE)
- 2019 - Jannik Sinner (ITA)
- 2020 - Não foi disputado por conta da pandemia de ovid-19
- 2021 - Carlos Alcaraz (ESP)
- 2022 - Brandon Nakashima (EUA)
- 2023 - Hamad Medjedovic (SRB)
- 2024 - João Fonseca (BRA)