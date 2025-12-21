Learner Tien é campeão do ATP Next Gen

Learner Tien e o troféu do Next Gen. Corinne Dubreuil / Divulgação/ATP Tour

O estadunidense Learner Tien é o campeão do ATP Next Gen, disputado em Jedá, na Arábia Saudita. Na decisão, neste domingo (21), ele venceu o belga Alexander Blockx por 3 sets a 0, parciais de 4/3 (7-4), 4/2 e 4/1. A competição reuniu os oito melhores jogadores da categoria sub-20 na temporada e não contou pontos para o ranking mundial.

Cabeça de chave número 1 e vice-campeão em 2024, quando perdeu para o brasileiro João Fonseca, Tien dominou a final e ainda devolveu a derrota sofrida na decisão do Australian Open Júnior de 2023, quando Blockx levou a melhor.

Leia Mais Nick Kyrgios e Marta Kostyuk lideram Kites na conquista da World Tennis League

A conquista deste domingo rendeu uma premiação de US$ 502.250 (R$ 2,7 milhões) a Tien.

Regras próprias

O ATP Next Gen é, desde 2024, disputado por atletas de até 20 anos e tem algumas regras próprias.

Em vez dos sets até seis games, cada parcial vai até quatro, com tie-break em caso de empate por 3/3. Com os sets mais curtos, o jogo também acontece em melhor de cinco sets. Além disso, se um game chega a 40/40, joga-se um ponto decisivo.

Leia Mais Calendário do tênis em 2026: veja as datas e premiações dos principais torneios do ano

Confira todos os vencedores do ATP Next Gen