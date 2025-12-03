Laura Pigossi vence e Carolina Meligeni é eliminada na estreia do Quito Open

Duas brasileiras estrearam neste terça-feira (3), no Quito Open, torneio da série 125 da WTA. A competição é a última da temporada na América do Sul.
Número 205 do ranking mundial, a paulista Laura Pigossi venceu a estadunidense Ayana Akli (256ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/3 em 2h37min de partida.
Com a vitória, Pigossi garantiu um lugar nas oitavas de final e terá como adversária a eslovena Veronika Erjavec, 107ª do mundo e quinta cabeça de chave na capital equatoriana, que eliminou a russa Anastasia Tikhonova por 6/4 e 6/2.
Carolina Meligeni perde jogo com mais de três horas de duração
Diante da russa naturalizada estadunidense Varvara Lepchenko, de 39 anos e ex-número 19 do ranking, Carolina Meligeni foi eliminada na estreia no Equador.
Com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (6/8) e 6/2 em 3h04min de partida, a paulista foi derrotada e encerrou sua temporada.