Lateral-direito Mailton troca o São Paulo pelo Fortaleza após ser pouco aproveitado por Crespo

Pouco aproveitado pelo técnico Hernán Crespo no São Paulo, o lateral-direito Mailton sugeriu à diretoria tricolor que fosse negociado para 2026 e teve seu pedido atendido. Nesta quinta-feira de Natal, o jogador foi anunciado como reforço, por empréstimo, no Fortaleza.

"O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação por empréstimo do lateral-direito Mailton junto ao São Paulo Futebol Clube até o fim de 2026. Na temporada passada, o jogador disputou 10 jogos pelo Tricolor Paulista entre Libertadores e Brasileirão. Antes de chegar ao São Paulo, Mailton foi destaque da Chapecoense, onde atuou em 30 partidas, fez sete gols e nove assistências nas disputas do Catarinense e Brasileirão Série B", anunciou o Fortaleza.

Depois da saída do ídolo Tinga para o Coritiba, o Fortaleza agiu rápido e viu em Mailton um bom substituto. Seu poder ofensivo e sua intensidade foram listadas pelo novo clube para avalizar a contratação.

"O Mailton é um lateral-direito de boa condição física, de muito apoio ao ataque. Foi muito bem na última Série B pela Chapecoense, com vários gols e assistências. Tanto é que foi para o São Paulo na Série A e agora a gente conseguiu trazê-lo. Quando levamos o nome para o (Tiago) Carpini, ele de imediato disse que gostaria do jogador, que contaria com ele, que seria útil dentro do modelo de jogo. E o jogador também demonstrou muito interesse de vir para o Fortaleza", celebrou Marcelo Paz, o CEO do Fortaleza.