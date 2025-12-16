Knicks x Spurs pela final da Copa da NBA: horário e onde assistir

Jalen Brunson será um dos destaques da final. ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

New York Knicks e San Antonio Spurs se enfrentam, nesta terça-feira (16), às 22h30min (horário de Brasília), pela final da Copa da NBA. A partida ocorre na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Os Knicks chegaram na decisão após vitória sobre o Orlando Magic. Os Spurs superaram o Oklahoma City Thunder na semifinal da competição.

Onde assistir à final da Copa da NBA

O Prime Video transmite ao vivo.