Arroyo marcou duas vezes contra o Corinthians. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O Cruzeiro tem um atacante de 19 anos que já se provou decisivo. Keny Arroyo ainda tem pouco tempo de carreira, mas já mostrou que pode muito bem ajudar a sua equipe. O equatoriano marcou duas vezes contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.

Revelado pelo Independiente Del Valle, que vem se destacando por ser um clube formador, Arroyo ficou pouco tempo pelo seu país. Em fevereiro de 2025, ele se se transferiu para o Besikitas, da Turquia.

A adaptação foi complicada, e o ponta direita praticamente não entrou em campo. O Cruzeiro então enxergou uma ótima oportunidade de mercado. Uma jovem promessa, com necessidade de se provar e a chance de revendê-lo em caso de destaque.