Kayky Almeida desiste de transferência do Fluminense para o Mirassol e pode renovar com Remo

Não será dessa vez que o zagueiro Kayky Almeida vai defender as cores do Mirassol. Com tudo já acertado com o time do interior paulista, o defensor deveria se apresentar à nova equipe neste fim de semana para assinatura do contrato, mas não apareceu. Diante da ausência, o negócio foi desfeito.

Pelo acordo, ele deveria se apresentar para a realização dos exames médicos e, depois de aprovado, oficializar o vínculo. Diante dessa reviravolta inesperada, o futuro do jogador agora está indefinido.

Kayky, de 20 anos, foi um dos destaques do Remo na campanha que levou o time paraense novamente à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador foi revelado nas categorias de base da agremiação carioca e contabiliza uma passagem pelo futebol inglês (Watford).

A mudança de rumo nas negociações indicam que o atleta pode continuar em Belém. Segundo o jornal paraense O Liberal, a diretoria azulina demonstrou interesse em prorrogar o empréstimo do atleta. O jogador participou de 15 partidas pela equipe remista nesta edição da Série B.