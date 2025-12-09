Justiça turca ordena prisão preventiva de 11 jogadores em caso de apostas

Um tribunal de Istambul ordenou, nesta segunda-feira (8), a prisão preventiva de 11 jogadores de futebol da primeira e segunda divisões da Turquia, nove dos quais são acusados de apostar em jogos de seus próprios times, informou a mídia turca.

Entre os cinco jogadores da primeira divisão acusados estão Metehan Baltaci, zagueiro do Galatasaray; Alassane Ndao, ponta senegalês do Konyaspor; e Mert Hakan Yandas, meio-campista do Fenerbahçe, acusado de fazer apostas por meio de terceiros.

Os juízes ordenaram a prisão preventiva de outros nove suspeitos, incluindo os presidentes de dois clubes da terceira divisão acusados de manipulação de resultados durante a temporada 2023-2024.

Dezenove suspeitos foram liberados sob supervisão judicial, incluindo quatro jogadores da Süper Lig, a primeira divisão do futebol turco.

Cerca de 40 pessoas foram presas na semana passada como parte de uma ampla investigação conduzida pela promotoria de Istambul sobre suspeitas de apostas ilegais e manipulação de resultados.

Essas investigações, que abalaram o futebol turco, já haviam levado à prisão, no início de novembro, de seis árbitros turcos e do presidente do Eyüspor, clube da primeira divisão.

A Federação Turca de Futebol (TFF) também demitiu aproximadamente 150 árbitros no mês passado, acusando-os de apostar ativamente em partidas.

A TFF, que alega querer "limpar" o futebol turco, impôs suspensões de até 12 meses a 25 jogadores da primeira divisão e a quase mil outros que atuam na segunda, terceira e quarta divisões pelo mesmo motivo.