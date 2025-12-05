Justiça turca detém atletas e dirigentes do Galatasaray e Fenerbahçe em operação contra apostas

Metehan Baltaci (E), do Galatasaray, é um dos suspeitos. JOHN THYS / AFP

O futebol turco foi abalado nesta sexta-feira (5) com a detenção de 46 pessoas envolvidas em uma investigação sobre apostas relacionadas às partidas. Conforme a Promotoria de Istambul, 29 delas são jogadores de futebol.

O comunicado do órgão afirma que 27 deles são suspeitos de apostarem em partidas da própria equipe. Um dos atletas seria Metehan Baltaci, do Galatasaray, atual tricampeão turco. Os nomes dos outros 26 investigados não foram divulgados.

Mert Hakan Yandas, do Fenerbahçe, também teve seu nome citado e apostaria em partidas por meio de intermediário.

Relembre o caso

No começo do mês, a Federação Turca de Futebol suspendeu temporariamente 102 jogadores das duas principais divisões do Campeonato Nacional por participarem de partidas devido ao caso do escândalo de apostas.