Judô gaúcho é vice-campeão masculino e termina em terceiro no feminino no Brasileiro Sênior

Guilherme Schmidt (2º a partir da esquerda) venceu nos 90 kg. Anderson Neves / Divulgação/CBJ

O judô do Rio Grande do Sul conquistou importantes resultados no Campeonato Brasileiro Sênior, que aconteceu na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Na disputa masculina, os judocas gaúchos terminaram como vice-campeões, enquanto no feminino, as gaúchas garantiram a terceira posição.

Masculino

Os homens faturaram sete medalhas, uma de ouro, uma de prata e cinco de bronze.

A medalha de ouro ficou com o olímpico Guilherme Schmidt. O atleta da Sogipa foi o campeão do peso médio (até 90 kg). Nesta mesma categoria, Gabriel Bondezan, do Grêmio Náutico União, ficou com um bronze.

No peso meio-médio (até 81 kg), o sogipano David Lima garantiu a prata, enquanto o unionista Felipe Vaz foi bronze.

Outra categoria com dois judocas de clubes gaúchos no pódio foi a ligeiro (até 60 kg), com Gabriel Majolo (GN União) e Lucas Takaki (Sogipa) dividindo o terceiro lugar.

Wilgner Mendes (Sogipa) foi bronze na disputa do meio-pesado (até 100 kg) fechando a campanha que garantiu ao Rio Grande do Sul o vice-campeonato, atrás de São Paulo, que ganhou 11 medalhas (quatro de ouro, duas de prata e cinco de bronze).

Feminino

Sarah Mendes (2ª a partir da esquerda) venceu nos 49 kg. Anderson Neves / Divulgação/CBJ

Na disputa feminina, as judocas das equipes gaúchas ganharam um ouro, uma prata e um bronze e acabaram em terceiro.

A campeã foi Sarah Mendes, do Grêmio Náutico União, na categoria ligeiro (até 48 kg). A prata foi ganha por Nathália Arruda (Sogipa) na categoria médio (até 70 kg) e Jéssica Lima (Sogipa) garantiu o bronze no leve (até 57 kg).

O Rio de Janeiro, com seis medalhas, sendo três ouros, duas pratas e um bronze ficou com o título, seguido por São Paulo, com dois ouros, três pratas e 10 bronzes.