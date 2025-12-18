Esportes

Em Chicago

Josh Giddey brilha em vitória dos Bulls sobre Cavaliers na NBA; Grizzlies vencem os Wolves

Chicago encerrou sequência ruim contra o Cavaliers, vencendo após perder 12 dos últimos 13 confrontos entre as equipes.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS