Jornal inglês elege os 100 melhores do mundo com só Arrascaeta e CR7 atuando fora da Europa

O jornal The Guardian, da Inglaterra, montou um ranking dos 100 melhores jogadores do planeta em 2025. Apenas dois atletas da lista não atuam no futebol europeu. O astro português Cristiano Ronaldo, que defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, aparece na 51ª posição do ranking do jornal. O craque está no time saudita desde 2023. O outro jogador fora da Europa é o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo. O meia está na 87ª colocação e foi o destaque rubro-negro no ano.
"O majestoso craque retorna à lista após dois anos de ausência, depois de orquestrar uma histórica dobradinha do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo. Com 18 gols e 14 assistências no Brasileirão, a melhor marca na carreira, o retorno do meio-campista foi impressionante, e foi apropriado que seu escanteio perfeito, cobrado com efeito para fora, resultasse no gol decisivo de uma final da Libertadores bastante disputada", elogiou o The Guardian.
"Agora tricampeão da competição e aclamado por Diego Latorre como 'o melhor jogador do continente', De Arrascaeta consolidou este ano seu status de lenda entre os torcedores do Mengão. Ele também ajudou o Uruguai a se classificar para a Copa do Mundo", completa o veículo de comunicação.
O atacante Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi colocado na primeira posição pelo periódido inglês. Na última terça-feira, 16, o jogador ganhou o prêmio de melhor do mundo no "Fifa The Best".
Na segunda posição do ranking do jornal aparece o jovem Lamine Yamal, do Barcelona. O meia Vitinha, do Paris Saint-Germain, completa o pódio. Mbappé, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, estão na sequência.
O melhor brasileiro da lista do The Guardian é Raphinha, do Barcelona, que ocupa o oitavo lugar. O segundo melhor brasileiro é Vinicius Júnior, do Real Madrid, no vigésimo segundo posto.
Os outros brasileiros do ranking são: Gabriel Magalhães, do Arsenal (29º); Marquinhos, do PSG (42º); Alisson, do Liverpool (49º); Estêvão, do Chelsea (59º); Bruno Guimarães, do Newcastle (69º); João Pedro, do Chelsea (76º) e Antony, do Real Betis (97º).
VEJA O TOP 10 DO RANKING DO THE GUARDIAN:
1º - Dembélé - Paris Saint-Germain
2º - Lamine Yamal - Barcelona
3º - Vitinha - Paris Saint-Germain
4º - Mbappé - Real Madrid
5º - Kane - Bayern de Munique
6º - Haaland - Manchester City
7º - Hakimi - Paris Saint-Germain
8º - Raphinha - Barcelona
9º - Salah - Liverpool
10º - Pedri - Barcelona