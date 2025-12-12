Jornal espanhol destaca seca de gols de Vini Jr. no Real e vaias ao brasileiro no Bernabéu

A fase ruim enfrentada pelo Real Madrid tem afetado o rendimento individual de alguns jogadores. O time comandado por Xabi Alonso venceu apenas duas partidas nos últimos oito compromissos por todas as competições.

O jornal espanhol As destacou o jejum vivido pelo brasileiro Vinicius Júnior na equipe merengue. O atleta chegou a ser vaiado no Estádio Santiago Bernabéu na última quarta-feira, 10, no revés por 2 a 1 para o Manchester City, pela Uefa Champions League.

"O jogo contra o City serviu para Rodrygo encerrar a seca (de gols). Uma redenção em meio a um clima tenso no qual Vinicius (Júnior) foi alvo de algumas vaias mais sonoras da torcida no Bernabéu. Uma decepção dos torcedores com o brasileiro que se une à seca de gols que enfrenta. Com o jogo do City, são 12 partidas sem marcar para Vini Jr".

Vinicius Júnior balançou a rede pela última vez com a camisa do Real Madrid no dia 4 de outubro, quando fez dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal. De lá para cá, deu duas assistências na vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos, no dia 26 de novembro, pela Champions League.

"Uma má fase que Vinicius não conhecia desde o final da temporada 2020/2021. E que contrasta com o momento que vivia nesta época na temporada passada, quando era Mbappé que sofria com a falta de gols e Vinicius carregava a equipe com nove gols em sete partidas", recordou o jornal.

Apesar do jejum atual do brasileiro, o veículo de comunicação elogiou a atitude e a persistência do atacante dentro de campo.