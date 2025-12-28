Jorge Jesus diz preferir Flamengo de 2019, mas elogia o de Filipe Luís: 'Continuam os melhores'

Técnico que marcou época no Flamengo e conduziu a equipe rubro-negra a importantes títulos entre 2019 e 2020, Jorge Jesus continua de olho no ex-clube. Enquanto tenta dar a Cristiano Ronaldo seu primeiro título do Campeonato Saudita pelo Al-Nassr, o comandante português de 71 anos disse acompanhar assiduamente o time carioca e elogiou seu desempenho recente.

"Acompanhei a final (do Mundial de Clubes, contra o Paris Saint-Germain), acompanho os jogos todos do Flamengo. Continuam sendo os melhores. Muitas felicidades para a Nação", afirmou Jorge Jesus, neste sábado, em rápida entrevista ao Canal GOAT.

O treinador virou ídolo da torcida rubro-negra ao conquistar, em pouco mais de um ano à frente do clube, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, em 2019, e a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Carioca, no ano seguinte.

Questionado se a campanha do Flamengo nesta temporada, sob o comando de Filipe Luís, seu jogador à época, superou a do seu time, Jorge Jesus foi enfático: 'Não'. O conjunto rubro-negro conquistou quatro taças neste ano - a Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, e a Supercopa do Brasil, diante do Corinthians, serão disputadas no início de 2026 - e vinha de um título da Copa do Brasil em 2024.

"Em 2019 foram 34 vitórias consecutivas", argumentou Jesus, referindo-se aos 29 jogos sem derrotas, com 24 vitórias e cinco empates entre 10 de agosto e 5 de dezembro de 2019. "Agora só vamos nas 10", brincou, referindo-se aos dez triunfos seguidos do Al-Nassr nas dez rodadas iniciais do Campeonato Saudita.