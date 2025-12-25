Aos 72 anos, morre John Robertson, lenda do Nottingham Forest

Considerado uma lenda do Nottingham Forest, o ex-atacante escocês John Robertson faleceu nesta quarta-feira (25) aos 72 anos. Ele foi bicampeão da Copa dos Campeões da Europa, atual Champions League, pelo clube inglês.
Robertson foi carinhosamente apelidado de Picasso pelo técnico Brian Clough. Para o treinador, o ex-atacante escocês era "um dos melhores pontas que já se viu, tão talentoso quanto os brasileiros ou os italianos".
"Você lhe dava uma bola e um metro de gramado, e ele era um artista. O Picasso do nosso esporte", declarou.
Em nota, o Nottingham Forest classificou Robertson como "uma lenda e ícone" do clube.
"Estamos com o coração partido ao anunciar o falecimento de John Robertson, uma lenda do Nottingham Forest e um amigo muito querido", iniciou o comunicado.
"Um autêntico ícone do nosso clube e bicampeão da Copa da Europa, John será para sempre lembrado por seu talento incomparável, sua humildade e sua dedicação inabalável ao Nottingham Forest", acrescentou.
Trajetória
Nascido em 20 de janeiro de 1953, em Lanarkshire, na Escócia, Robertson se juntou ao Nottingham Forest aos 17 anos. A chegada de Brian Clough como técnico, em 1975, fez com que ele mudasse de posição, passando de meio-campista para ponta esquerda.
Robertson fez parte do elenco que levou o Forest à Primeira Divisão inglesa em 1977. Em pouco tempo, o clube se tornou campeão inglês (1978) e conquistou a Copa dos Campeões Europeus duas vezes (1979 e 1980).
Pela seleção escocesa, John Robertson disputou 28 partidas e marcou 8 gols. Representou seu país na Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e no Mundial de 1982, na Espanha.
Após seus anos de glória no Forest, assinou com o Derby County em 1983, antes de retornar a Nottingham. Como treinador, trabalhou como auxiliar técnico de Martin O'Neill no Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic e Aston Villa.