'Jogos do Futuro' apagam a fronteira entre o esporte físico e o virtual

Corridas de drones, lutas de robôs, jogos de futebol híbridos... A segunda edição dos "Jogos do Futuro", competição internacional que apaga a fronteira entre o esporte real e o virtual, começa nesta quinta-feira (18) em Abu Dhabi.

No ano passado, enquanto o esporte internacional seguia dando as costas para a Rússia, a primeira edição destes Jogos foi realizada em Kazan, com a presença de Vladimir Putin na cerimônia de abertura.

Segundo a organização, o evento atraiu 2.000 participantes de mais de 120 países, com 3 bilhões de visitas acumuladas segundo os transmissores, e um prêmio total de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 55 milhões, na cotação da época).

Entre as modalidades presentes em Abu Dhabi, vários esportes serão disputadas no modo "phygital": isto é, metade físico, metade digital. No futebol, por exemplo, o primeiro tempo será disputado com consoles e o segundo, em um gramado sintético com equipes de 5 contra 5.

No ano passado, o time uruguaio Peñarol venceu a primeira edição, após superar o russo Lokomotiv por 6-5 (2-2 no virtual, 3-2 no físico).

Este ano, os uruguaios vão defender o título no torneio que contará com 16 equipes, entre elas as brasileiras CM Stars e CM Jardim 7.

"Para mim, é um conceito que vai revolucionar tudo", disse à AFP Naoufal Boumina, jogador do United FC, estrutura francesa vinculada ao clube homônimo de Dubai.

"Hoje em dia há muitíssimos novos conceitos e formatos (de futebol). Mas acho que este vai arrebentar. Todo mundo vai adorar", acrescentou.

- Forte presença latino-americana -

"Quando ouvi falar do projeto, achei incrível. No nível dos eSports, é algo nunca antes visto", disse Babacar Ndiaye, jogador e treinador que passou por várias equipes de futebol virtual da eLigue 1, torneio de eSports profissional vinculado à Ligue 1 francesa de futebol.

O conceito tem uma particularidade: em cada jogo, entre um e dois gamers terão que deixar os joysticks para entrar em campo, ao lado de jogadores profissionais. Por exemplo, Kevin Ramirez, que disputou 115 jogos com a seleção francesa de futsal, e que é um dos jogadores do United FC.

"Precisei criar uma equipe com jogadores híbridos", explicou Ndiaye. "Mas tive sorte, pude encontrar jogadores profissionais de eSports que tinham um nível de futebol excelente".

Para a ocasião, o clube será apadrinhado pelo treinador da equipe local Dubai United FC: ninguém mais, ninguém menos, que Andrea Pirlo, lenda do futebol italiano e campeão do mundo em 2006.

"Tenho muita vontade de vê-lo", admitiu Naoufal Boumina, ex-jogador profissional de futebol, que desde então experimentou outros formatos, como a popular King's League.

"Vamos passar um dia com ele. Vamos treinar com ele... É magnífico", comemorou.

Além do Peñarol e dos brasileiros CM Stars e CM Jardim 7, o futebol latino-americano estará bem representado: o CD Holcattes guatemalteco, o argentino La Crema e os Mexico Quetzales estarão entre as 16 equipes que vão disputar o prêmio de 600.000 dólares (R$ 3,3 milhões).