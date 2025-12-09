Jogos da Champions League hoje: horário e onde assistir ao vivo às partidas desta terça-feira

É dia de Champions League. Mais nove jogos da fase da liga da competição serão disputados nesta terça-feira (9).
Entre as partidas, válidas pela sexta rodada desta fase da competição, estão confrontos entre Inter de Milão e Liverpool, Atalanta e Chelsea e Bayern de Munique e Sporting.
Confira onde assistir aos jogos abaixo.
Onde asssitir aos jogos de hoje da Champions
Kairat x Olympiacos
- Horário: 12h30min
- Onde assistir: Space e HBO MAX
- Horário: 14h45min
- Onde assistir: TNT e HBO MAX
- Horário: 17h
- Onde assistir: TNT e HBO Max
Atalanta x Chelsea
- Horário: 17h
- Onde assistir: Space e HBO Max
- Horário: 17h
- Onde assistir: SBT e HBO Max
Monaco x Galatasaray
- Horário: 17h
- Onde assistir: HBO Max
Tottenham x Slavia Praga
- Horário: 17h
- Onde assistir: HBO Max
PSV x Atlético de Madrid
- Horário: 17h
- Onde assistir: HBO Max
Union Saint-Gilloise x Olympique de Marseille
- Horário: 17h
- Onde assistir: HBO Max
Todos os jogos da sexta rodada da Champions
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲