Jogos da Champions League hoje: horário e onde assistir ao vivo às partidas desta terça-feira

Champions está na sexta rodada da fase de liga. Fabrice COFFRINI / AFP

É dia de Champions League. Mais nove jogos da fase da liga da competição serão disputados nesta terça-feira (9).

Entre as partidas, válidas pela sexta rodada desta fase da competição, estão confrontos entre Inter de Milão e Liverpool, Atalanta e Chelsea e Bayern de Munique e Sporting.

Confira onde assistir aos jogos abaixo.

Onde asssitir aos jogos de hoje da Champions

Kairat x Olympiacos

Horário: 12h30min

Onde assistir: Space e HBO MAX

Horário: 14h45min

Onde assistir: TNT e HBO MAX

Horário: 17h

Onde assistir: TNT e HBO Max

Atalanta x Chelsea

Horário: 17h

Onde assistir: Space e HBO Max

Horário: 17h

Onde assistir: SBT e HBO Max

Monaco x Galatasaray

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max

Tottenham x Slavia Praga

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max

PSV x Atlético de Madrid

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max

Union Saint-Gilloise x Olympique de Marseille

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max

Todos os jogos da sexta rodada da Champions