Jogo é abandonado na Europa após explosão de fogos de artifício em estádio

Torcida do Ajax iniciou a queima de fogos antes do começo da partida. OLAF KRAAK / ANP/AFP

Um fato inusitado marcou a partida entre Ajax e Groningen, pela 14ª rodada do Campeonato Holandês. No domingo (30), o jogo disputado na Johan Cruyff Arena foi abandonado por causa de queima de fogos de artifício em larga quantidade promovida pela torcida do Ajax.

O fato aconteceu minutos antes do apito inicial. O árbitro Bas Nijhuis optou por tirar as equipes de campo antes da bola rolar. Após 45 minutos, ele tentou recomeçar a partida, mas a torcida do Ajax voltou a promover a queima de fogos, levando o juiz a parar o duelo por volta dos seis minutos da etapa inicial. Ficou determinado que o confronto será retomado nesta terça-feira, com portões fechados.

— Fogos de artifício na área são ridículos, mas se você quer acertar os seus próprios jogadores nos olhos, vá em frente. Se você, como torcedor, quer prejudicar o seu clube, continue com essa palhaçada. Isso não teve nada a ver com futebol — disse o árbitro a ESPN.

Em nota, o Ajax lamentou o ocorrido e classificou como uma "noite absolutamente ultrajante". Ainda, informou que as imagens das câmeras de segurança serão analisadas para tentar identificar os responsáveis.

"Foi um escândalo o que aconteceu. Pedimos desculpas a qualquer um que tenha sido ferido, de alguma forma. A segurança de torcedores e jogadores foi colocada em risco. Isso é inaceitável. Fogos de artifício não pertencem em um estádio", escreveu o time em nota oficial.

O Ajax também anunciou que determinados setores de seu estádio estarão fechados para o próximo jogo em casa, contra o Feyenoord, no dia 14.