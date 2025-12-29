Jogo de 80 pontos, definições de playoffs e outros destaques da penúltima rodada da NFL

A Semana 17, a penúltima da temporada regular da NFL, foi longa e repleta de bons jogos. A rodada teve um dos melhores duelos do Sunday Night Football de 2025, definições de playoffs e deixou alguns cenários em aberto para a última rodada.
Apesar de boas partidas entre quinta-feira (25) e domingo (28), o confronto mais aguardado encabeçou o horário nobre da TV estadunidense. O San Francisco 49ers recebeu o Chicago Bears no Sunday Night Football, em um jogo que terminou com 80 pontos.
Foi um embate de alto nível ofensivo e equilibrado até o fim. A equipe visitante abriu o placar no primeiro passe de Brock Purdy, o qual foi interceptado e a defesa dos Bears retornou para touchdown. No entanto, o quarterback dos 49ers superou o erro e teve uma noite inspirada.
Foram 303 jardas aéreas e 3 touchdowns lançados, mais uma boa presença correndo com a bola que lhe rendeu outras duas idas na end zone de Chiacgo. Do outro lado, Caleb Williams também atuou em alto nível, com 330 jardas de passe e 2 touchdowns.
Porém, a vitória ficou com os 49ers, por 42 a 38. Chicago teve a chance de virar nos segundos finais, mas a defesa de San Francisco evitou. Na Semana 18, os Niners precisam vencer o Seattle Seahawks, em clássico que vale a divisão e a liderança da Conferência Nacional (NFC) — garante folga na primeira rodada dos playoffs.
Definições da rodada
A Semana 17 acaba nesta segunda-feira (29), com o duelo entre Los Angeles Rams e Atlanta Falcons. Porém, esse jogo não tem implicação nenhuma na disputa dos playoffs.
A penúltima rodada coroou o New England Patriots com o título da AFC Leste, enquanto o Buffalo Bills vai para o Wild Card. Na AFC Oeste, o Denver Broncos garantiu a divisão e o Los Angeles Chargers confirmou a vaga para os playoffs.
Na AFC Sul, Jacksonville Jaguars e Houston Texans estão nos playoffs, mas a definição do campeão ocorrerá apenas na última rodada. Na NFC, o Green Bay Packers se classificou mesmo com derrota para o Baltimore Ravens.
O que ainda está em disputa
A primeira colocação das duas conferências ainda estão em aberto. Na AFC, os Broncos lideram, mesmo com campanha igual a dos Patriots. Denver precisa vencer os Chargers para garantir a seed 1.
Ainda na Conferência Americana, a única vaga restante para os playoffs é a do campeão da AFC Norte. Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens vão se enfrentar no Sunday Night Football da Semana 18 valendo o título.
Na NFC, a liderança da conferência será disputada entre Seahawks e 49ers. Quem vencer garante a folga na primeira rodada dos playoffs e terá vantagem do mando de campo até a final da NFC (caso avance).
A única vaga em aberto é da NFC Sul e será definida em duelo direto na Semana 18. O Tampa Bay Buccaneers vai receber o Carolina Panthers.