Jogo das Estrelas 2025 do Zico: horário e onde assistir aos craques no Maracanã

A 21ª edição do Jogo das Estrelas, tradicional evento beneficente promovido pelo craque Zico, ocorre neste sábado (27). Realizada na Maracanã, a partida principal terá início às 18h30min. Antes, às 16h, acontece um jogo entre artistas.
O Jogo das Estrelas contará com jogadores em atividade, como Arrascaeta, Jorginho e Léo Ortiz, do Flamengo, e Breno Bidon, do Corinthians. Entre os ex-atletas estarão Júnior, Romário, Denílson, Renato Portaluppi, Zé Roberto, Verón, Leonardo, Rafinha, Petkovic, Grafite, entre outros.
Onde assistir ao Jogo das Estrelas
A partida será transmitida ao vivo pela SporTV.
