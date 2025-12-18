Jogador ex-Fluminense é assassinado no Equador aos 33 anos; atuava no Barcelona de Guayaquil

O lateral-esquerdo Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado em Guayaquil, no Equador, nesta quarta-feira. O jogador, que defendia o Barcelona de Guayaquil, passou pelo Fluminense em 2022. A informação foi confirmada pelo clube equatoriano em um comunicado nas redes sociais.

Segundo informou o site equatoriano Ecuavisa, a polícia local disse que Pineida foi baleado em frente a um açougue no bairro de Sanales. Além disso, a mulher do atleta também foi morta durante o ataque. Já a mãe de Pineida, que estaria com o casal, ficou ferida.

Ainda segundo o site equatoriano, horas antes do atentado, Antonio Álvarez, presidente do Barcelona de Guayaquil, declarou que um jogador do time havia solicitado proteção especial após receber ameaças de morte. Vale ressaltar que, nesta quarta, os jogadores do time também não treinaram em ato contra os quatro meses de salários atrasados.

Nas redes sociais, o Barcelona de Guayaquil emitiu um comunicado e lamentou a morte do atleta. "Barcelona Sporting Club informa, com profundo pesar, que foi notificado de maneira oficial sobre o falecimento de nosso jogador Mario Pineida, o que ocorreu após um ataque contra ele. Essa notícia lamentável nos deixa profundamente consternados e todos aqueles que fazem parte da instituição, e nos deixa de luto como família barcelonista. Nas próximas horas informaremos de maneira oportuna sobre os atos que serão realizados em sua memória. Por enquanto, solicitamos a nossos sócios, torcedores e à opinião pública elevar oração pelo descanso de sua alma e para dar forças para toda a sua família nesse momento de imensa dor."

O Fluminense também usou as redes sociais para emitir um comunicado em solidariedade aos amigos e familiares do lateral-esquerdo. "O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022. Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos familiares e amigos."