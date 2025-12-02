Jogador com tornozeleira eletrônica pode ser campeão estadual nesta semana

Yuri de Carvalho da Silva joga pelo Goytacaz. @yurijogador_07 / Instagram / Reprodução

Macaé e Goytacaz empataram em 1 a 1 no último domingo (30), pelo jogo de ida da final da Série B2 do Campeonato Carioca, a quarta divisão do Rio de Janeiro. Dentro de campo, um jogador que entrou na segunda etapa chama a atenção nos jogos do Goytacaz por jogar com uma tornozeleira eletrônica na perna esquerda.

Yuri de Carvalho da Silva, o camisa 18 da equipe, tem sido uma espécie de 12° jogador nas partidas, segundo o ge.globo. Há sete meses, ele teve o direito à progressão de regime e saiu da Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes, para cumprir o restante da pena com a tornozeleira eletrônica. Em 2018, o jogador foi preso por tráfico de drogas.

Aos 30 anos, o meia-atacante atua desde o começo da competição com o objeto em seu tornozelo. Em contato com o GE, o Goytacaz afirmou que não há nada no regulamento da Série B ou do regimento de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) que proíba um atleta de jogar com tornozeleira eletrônica.

Em contato com o portal, a Ferj enviou um comunicado:

"Com a missão de ir muito além dos gramados, reforçando a busca pela formação de cidadãos antes de atletas, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro entende que a inclusão/ressocialização é função primordial do esporte. Sobre a participação do atleta em uso de tornozeleira eletrônica, equipamento de monitoramento da Justiça, a FERJ buscará informações se há proibição legal do exercício da atividade profissional para não cometer erro de julgamento no caso."

Conforme funcionários do Goytacaz, Yuri é uma pessoa tranquila e companheira. O clube tentou solicitar a retirada do objeto junto a Vara de Execução Penal (VEP), mas não teve o pedido apreciado.

O segundo jogo da final, que definirá o campeão, será disputado no próximo domingo (7), às 15h, no Estádio Aryzão, em Campos dos Goytacazes. Caso as equipes empatem, o título será definido nos pênaltis.