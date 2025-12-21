Jogador brasileiro brilha no maior clássico da NFL

Cairo Santos (D) foi decisivo para os Bears. MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Único brasileiro que atua na NFL, a principal liga de futebol americano do mundo, Cairo Santos teve papel decisivo para seu time nesse sábado (20). No maior clássico do esporte, o Chicago Bears venceu o Green Bay Packers por 22 a 16, na prorrogação.

O tempo extra, no entanto, só foi possível por conta do brasileiro. Durante a partida, ele foi responsável por 10 pontos, sendo três field goals em uma noite de vento forte em Chicago.

Além disso, Cairo conseguiu algo raro. Após converter o terceiro field goal, com o placar em 16 a 9 para os Packers, o kicker brasileiro tentou o onside kick (entenda o que é) e os Bears recuperaram a bola com tempo para buscar o empate.

Com o trabalho feito, Cairo viu o quarterback da sua equipe brilhar em dois momentos. Primeiro, Caleb Williams comandou uma boa campanha que terminou com o touchdown do novato Jahdae Walker — o primeiro na carreira.

O kicker brasileiro voltou a campo para converter o extra point e empatar a partida. Na prorrogação, os Pakcers tiveram a posse primeiro, mas pararam na defesa de Chicago. O quarterback Jordan Love se machucou no início do jogo e o reserva Malik Williams precisou jogar.

Precisando apenas de um field goal para vencer, os Bears foram em busca de mais. Williams surpreendeu a defesa adversária e fez um lançamento de 46 jardas para DJ Moore fazer a recepção que deu a vitória para Chicago.

O resultado ainda não garantiu os Bears nos playoffs, mas a vantagem é boa. Basta uma vitória em um dos próximos dois jogos para a franquia garantir a vaga e o título da NFC Norte, que concede vantagem de mando de campo nos playoffs.

Veja a classificação da NFL