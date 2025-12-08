João Fonseca x Alcaraz hoje: horário e onde assistir ao vivo

O primeiro confronto entre o brasileiro João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, já tem data e hora para acontecer.
Calma, torcedor: ainda é uma partida de exibição, mas já vai dar ao público brasileiro um "gostinho" do que reservam os próximos anos para a promessa do tênis nacional.
A partida entre João Fonseca e Carlos Alcaraz acontece nesta segunda-feira (8), não antes das 22h15min. Isso porque antes, a partir das 21h, Amanda Anisimova e Jessica Pegula fazem duelo de norte-americanas top10 do ranking da WTA.
O duelo faz parte do Miami Invitional, torneio de exibição entre estrelas do tênis. A partida acontece no LoanDepot Park, casa do time de baseball Miami Marlins, cuja capacidade é de mais de 37 mil pessoas.
João Fonseca x Carlos Alcaraz
Data e hora
- Segunda-feira (8), não antes das 22h15min
Local
- LoanDepot Park, em Miami (FL)
Onde assitir
- SporTV3 e GeTV
- Zero Hora acompanhe em tempo real
