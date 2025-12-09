Esportes

Tênis
Notícia

No detalhe, João Fonseca perde para Carlos Alcaraz em partida de exibição nos Estados Unidos

Após empate em 1 a 1 nos dois sets, espanhol número 1 do mundo busca virada no "super tie-break", em partida realizada em Miami e encerrada já na madrugada desta terça-feira 

Nicholas Lyra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS