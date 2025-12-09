Brasileiro enfrentou Alcaraz pela primeira vez na carreira. TOMAS DINIZ SANTOS / Getty Images via AFP

Dizem que sempre que fazemos algo pela primeira vez, isso assegura um lugar especial reservado na memória. Mesmo sendo uma partida de exibição, o brasileiro João Fonseca deve guardar com carinho a primeira vez que enfrentou, e saiu derrotado, é verdade (mesmo que no detalhe) o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, em partida que se encerrou já na madrugada desta terça-feira (9), em Miami.

Se houve diversão e descontração durante os dois primeiros sets, na hora da decisão o jogo ficou sério. Após empate em 1 a 1 no jogo, com parciais de 7/5 e 2/6, o super tie-break de desempate terminou com vitória de Carlos Alcaraz por 10 a 8.

Fonseca foi superado no detalhe. TOMAS DINIZ SANTOS / Getty Images via AFP

Se dessa vez o encontro aconteceu no Miami Invitational, um torneio de exibição, o futuro deve reservar grandes enfrentamentos para a dupla. João, que já furou o top30 da ATP, deve seguir avançando no ranking em 2026, em busca de resultados ainda melhores dos que o desta temporada.

O evento em Miami foi um show de entretenimento. Antes da partida, Alcaraz e Fonseca fizeram um super tie-break em duplas mistas, com Jessica Pegula e Amanda Anisimova, respectivamente. Na abertura do evento, as duas top10 do ranking da WTA se enfrentaram, e Anisimova venceu por 2 a 0.

Agora, João deve concentrar suas atenções no início da temporada 2026. O primeiro grande torneio disputado por ele será o Australian Open, grand slam que abre a temporada dos "majors", em janeiro.

Como foi o jogo

Mesmo em ritmo de exibição, nessa espécie de "pré-temporada" para os dois tenistas, eles não deixaram de soltar o braço. Levando a partida a sério, os pontos terminavam sempre com uma brincadeira ou uma risada na rede, de ambos os tenistas.

De um lado, João Fonseca fazia a bola andar com a sua direita potente. Já Carlos Alcaraz, sempre que podia, abria a sua caixa de ferramentas com todos os recursos à disposição de um verdadeiro número 1 do mundo, tirando da cartola bolas curtas mesmo junto ao pé para vencer pontos na rede.

Até o quarto game, os tenistas confirmaram seus serviços. Depois, Alcaraz se aproveitou da oscilação do brasileiro para conquistar, de zero, a primeira quebra da partida. Na sequência, com direito a um backhand com uma das mãos e muita categoria, o brasileiro devolveu a quebra e empatou o set em 3 a 3.

Quando se aproximou da reta decisiva do set, a partida subiu de intensidade, e os tenistas pareceram levar ainda mais "a sério" os pontos. No 11º game, o espanhol conquistou mais uma quebra, sacou e fechou o primeiro set em 7/5.

Na arrancada do segundo set, a situação se inverteu. Foi a vez de o brasileiro sair com quebra de vantagem, abrindo 2 a 0 logo de cara.

Alcaraz baixou a intensidade, e João Fonseca se aproveitou disso. O brasileiro venceu cinco games seguidos, e Alcaraz até salvou o "pneu", mas não evitou a derrota por 6/1 no segundo set, para empatar o jogo.

A decisão seria, então, no "super tie-break", uma melhor de 10 pontos. João Fonseca chegou a abrir 5 a 1, mas o espanhol "acelerou" na base da competitividade. Ele não aceitaria tão fácil a derrota.

Após o 6 a 6, o brasileiro pareceu sentir. Alcaraz acelerou e, se impondo como número 1 do mundo que é, venceu por 10 a 8, em um jogo que, de amistoso, teve pouco.