João Fonseca elege momento mais marcante da temporada de 2025

Tenista é o atual número 24 do ranking da ATP. LUIS ROBAYO / AFP

A primeira temporada completa de João Fonseca no circuito da ATP provou o motivo que o brasileiro é uma das principais promessas e realidades do tênis mundial.

O tenista encerrou o ano de 2025 com quatro títulos (dois Challengers, um ATP 250 e um ATP 500), consolidando-se dentro do top 30 do ranking. Em um balanço da temporada, João apontou seu momento mais marcante.

— Buenos Aires. Quando eu ganhei. Poucas pessoas sabem também, mas eu estava muito doente, não consegui treinar nenhum dia da semana. Na segunda-feira, no dia que a gente ia jogar, eu tinha aquecido 10 minutinhos, daí choveu e meu jogo foi adiado. Um torneio em que eu enfrentei quatro argentinos na casa deles. E foi o primeiro (título), então foi muito marcante para mim — disse em entrevista ao Esporte Espetacular, da TV Globo.

João Fonseca só retorna às quadras em janeiro. Em preparação ao Australian Open, primeiro grand slam da temporada, João participa do ATP 250 Brisbane, a partir de 5 de janeiro, e do ATP 250 Adelaide, a partir do dia 12.

Confira o calendário já confirmado pelo tenista abaixo.

Calendário de João Fonseca em 2026

05/01 – ATP 250 Brisbane (AUS)

12/01 – ATP 250 Adelaide (AUS)

18/01 – Australian Open (AUS)

06/02 – Copa Davis (CAN)

09/02 – ATP 250 Buenos Aires (ARG)

16/02 – ATP 500 Rio de Janeiro (BRA)

04/03 – Masters 1000 Indian Wells (EUA)

18//03 – Masters 1000 Miami (EUA)