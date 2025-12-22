João Fonseca e Carlos Alcaraz jogarão no Brasil em 2026; veja quando

João e Alcaraz jogaram no começo de dezembro em Miami, nos Estados Unidos. TOMAS DINIZ SANTOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Um dos encontros mais esperados do tênis mundial se repetirá em 2026. João Fonseca e Carlos Alcaraz jogarão em São Paulo, no Brasil, em 12 de dezembro do ano que vem.

Os dois, que já duelaram em Miami neste ano em partida exibição, se enfrentarão no torneio-exibição São Paulo Super Match, disputado na Arena do Palmeiras, na capital paulista.

— Depois da experiência incrível que tivemos em Miami, fico muito feliz em poder jogar uma nova exibição ao lado do Carlos Alcaraz, agora no Brasil. Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim e também para o público. E espero que dessa vez o jogo caia pro meu lado — afirmou Fonseca.

— Estou muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico. Competir lá, com aquela atmosfera, é algo especial, e entrar em quadra para essa partida diante desses fãs será uma experiência incrível — ressaltou Alcaraz.

Nos Estados Unidos, no começo do mês, o espanhol venceu no tie-break. O duelo, claro, pode se repetir antes de dezembro, pelo circuito da ATP nos próximos 12 meses, valendo pontos no ranking.

A pré-venda de ingressos para o evento — realizado pela 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo, e apresentado pelo Itaú — começará para clientes do banco a partir de 23 de dezembro, às 10h, no site da Eventim. A venda geral está marcada para o dia 24 de dezembro, a partir de 11h.

São Paulo Super Match

O que? Carlos Alcaraz x João Fonseca

Quando? 12 de dezembro de 2026 (sábado)

Local: Arena Palmeiras (Av. Francisco Matarazzo, 1.705 – Água Branca, São Paulo)

Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes até 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Cadeira Superior: R$ 475,00 (meia-entrada) | R$ 807,50 (Cliente Itaú) | R$ 950,00 (inteira)

Cadeira Inferior B: R$ 975,00 (meia-entrada) | R$ 1.657,50 (Cliente

Itaú) | R$ 1.950,00 (inteira)

Cadeira Inferior A: R$ 1.225,00 (meia-entrada) | R$ 2.082,50 (Cliente Itaú) | R$ 2.450,00 (inteira)

Hot Seat (Pacote VIP e Premium): R$ 3.225 (meia-entrada) | R$ 4.082,50 (Cliente Itaú) | R$ 4.450,00 (inteira)

Itaú Baseline Seats: R$ 4.700,00 (meia-entrada) | R$ 5.925,00 (Cliente Itaú) | R$ 6.450,00 (inteira)

Court Side (Leste e Oeste): R$ 4.700 (meia-entrada) | R$ 5.925,00 (Cliente Itaú) | R$ 6.450,00 (inteira)

Pré-venda clientes Itaú: 23 de dezembro, às 10h

Venda geral: 24 de dezembro, às 11h

Vendas online em: eventim.com.br/spsupermatch

Bilheteria oficial: Bilheteria A (Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo/SP)