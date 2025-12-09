João Fonseca disputará torneio exibição com prêmio milionário nos Estados Unidos

João duelou contra Carlos Alcaraz na última semana. TOMAS DINIZ SANTOS / / Getty Images via AFP

Depois de duelar contra Carlos Alcaraz em um jogo de exibição, João Fonseca irá disputar mais um torneio do mesmo modelo no começo de 2026. O nome do brasileiro está na lista de participantes do "The MGM Slam presented by Capital One", que ocorre no dia 1º de março, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Ao lado de Taylor Fritz, Tommy Paul, Casper Ruud, Nick Kyrgios, Gael Monfils, Lorenzo Musetti e Alexander Bublik, João participará do evento que distribuirá US$ 1 milhão entre os atletas.

Assim como jogo contra Alcaraz, o torneio de exibição não faz parte do circuito da ATP e não conta pontos para o ranking da entidade.

O minitorneio será disputado no formato de eliminação simples, e cada partida será apenas um tie-break de até 10 pontos. O MGM Slam ocorrerá pela primeira vez no formato de "torneio". Em 2024 e 2025, contou com apenas uma partida.

Nesta temporada, a bielorussa Aryna Sabalenka jogou contra a japonesa Naomi Osaka. Há dois anos, o duelo foi espanhol, entre Carlos Alcaraz e Rafael Nadal.

Calendário de João Fonseca em 2026