Jemmes desembarca no Rio para assinar com o Fluminense e frustra planos do São Paulo

O sonho do São Paulo de atravessar a negociação entre Jemmes e Fluminense e contratar o zagueiro chegou ao fim nesta segunda-feira. O defensor desembarcou no Rio de Janeiro e já falou como reforço de Luis Zubeldía no clube tricolor - faltam apenas os exames médicos para a oficialização da contratação.

Jemmes foi um dos destaques do Mirassol no Brasileirão e chega para substituir o capitão Thiago Silva, que rompeu com o clube e já foi oficializado no Porto. Havia a esperança de Nino ser repatriado, mas o negócio não avançou e o Fluminense investiu pesado no jogador de 25 anos.

O reforço tricolor se destacou por sua habilidade em sair jogando, a força no combate e também no jogo aéreo - tem 1,87m. Apesar de destro, Jemmes atuou pelo lado esquerdo na defesa do Mirassol e por vezes impressionava ao roubar a bola e sair em disparada para o ataque enfileirando marcadores.

O zagueiro desembarcou sozinho no fim da noite de Natal, no Rio, e falou ao Ge sobre esta chegada ao Fluminense. "Estou muito feliz, as expectativas são as maiores possíveis. Não vejo a hora de fazer a estreia diante da nossa torcida", disse.