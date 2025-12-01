Jejum de Rodrygo vira destaque na imprensa espanhola após empate do Real Madrid na La Liga

O jejum de Rodrygo no Real Madrid ganhou repercussão pesada na Espanha. O jornal Marca e estatísticos locais destacaram que o brasileiro vive sua pior sequência desde que chegou ao clube, atingindo um marco negativo que até então só pertencera a Mariano Díaz: 30 partidas consecutivas sem marcar.
O número, divulgado por MisterChip, inclui 1.339 minutos sem balançar as redes, marca que chama atenção pela regularidade do atacante nas últimas temporadas.
Segundo a imprensa espanhola, Rodrygo agora divide com Mariano a pior série sem gols entre atacantes do Real em 123 anos de história. A diferença é que o brasileiro já ultrapassou o ex-merengue no total de minutos jogados em branco. E, se somar mais 77 minutos, ele alcançará a marca mais longa registrada no clube, pertencente a Rafa Marañón, que ficou 1.416 minutos sem marcar nos anos 1970, mas em 29 jogos.
O último gol de Rodrygo por competições nacionais aconteceu há 315 dias, em 19 de janeiro, contra o Las Palmas. Em torneios europeus, o jejum é um pouco menor, mas ainda incômodo: 232 dias, desde 4 de março, diante do Atlético de Madrid, pela Champions. Desde então, o atacante tem enfrentado oscilações, perda de espaço e atuações abaixo do esperado.
Diante do Girona, no empate por 1 a 1 no Montilivi - resultado que fez o Real Madrid perder a liderança para o Barcelona -, Rodrygo entrou apenas nos minutos finais e pouco influenciou o jogo. A imprensa espanhola ressaltou que a situação do brasileiro piora com a chegada de reforços e a ascensão de jovens do elenco, o que tem reduzido seu protagonismo.
O cenário é considerado preocupante por analistas, que veem Rodrygo preso "na escuridão" de sua pior fase no clube, como descreveu o Marca. Ainda assim, o talento do atacante é reconhecido por Carlo Ancelotti, que chamou o atleta em sua última convocação pela seleção brasileira.