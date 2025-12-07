Japoneses e peruano conquistam vagas para a final masculina do SLS Super Crown

Os quatro finalistas. Pablo Vaz / Divulgação/SLS Super Crown

A exemplo do que ocorreu na disputa feminina, os skatistas do Japão dominaram as eliminatórias masculinas do SLS Super Crown, em São Paulo. O evento encerra a temporada da SLS Championship Tour.

Neste sábado (6), 18 atletas foram para a pista do Ginásio do Ibirapuera em busca de quatro vagas para a decisão, que acontecerá no domingo (7), às 14h. O SporTV 2 anuncia a transmissão.

Líderes do circuito, o estadunidense Nyhah Huston, atual campeão e dono de outros cinco títulos mundiais, e o brasileiro Giovanni Vianna, campeão em 2023 e vice em 2024, já estavam previamente qualificados para a decisão.

As eliminatórias tiveram três baterias com seis skatistas, cada. No final as quatro melhores notas ficaram com as vagas. Os japoneses Sora Shirai (36.5), Kairi Netsuke (36.0) e Ginwoo Onodera (35.7) ficaram com as três primeiras posições, seguidos do peruano Angelo Caro (35.5).

— Amanhã eu quero fazer o meu melhor e me divertir. Para essa final eu quero fazer as manobras que só eu consigo e buscar o título — comentou Onodera.