Japonesas dominam e ficam com as quatro vagas para a disputa do título do SLS Super Crown

As skatistas do Japão dominaram as eliminatórias do SLS Super Crown, em São Paulo. O evento encerra a temporada da SLS Championship Tour.
Neste sábado (6), oito atletas foram para a pista do Ginásio do Ibirapuera em busca de quatro vagas para a decisão, que acontecerá no domingo (7), às 11h15min. A RBS TV e o SporTV 2 anunciam a transmissão.
Líderes do circuito, a brasileira Rayssa Leal, que busca o quarto título seguido, e a australiana Chloe Covell já estavam previamente classificadas para a final e apenas acompanharam o desempenho das adversárias.
O domínio das japonesas foi absoluto e elas ficaram com os cinco primeiros lugares. As vagas foram para Coco Yoshizawa (29.9 pontos), Yumeka Oda (29.8), Funa Nakayama (27.8) e Liz Akama (26.9).
— Minha expectativa para amanhã é fazer tudo perfeito, acertar logo na primeira tentativa. Todas as que passaram para a final são muito boas, acertaram muito e qualquer uma poderia estar em primeiro lugar. Somos amigas, mas ao mesmo tempo dentro da pista somos rivais, e sei que todas vão se esforçar muito para o buscar o título— disse Coco Yoshizawa, após as eliminatórias.
Confira a classificação final das eliminatórias:
- 1. Coco Yoshizawa (JAP) - 29.9
- 2. Yumeka Oda (JAP) - 29.8
- 3. Funa Nakayama (JAP) - 27.8
- 4. Liz Akama (JAP) - 26.9
- 5. Aoi Uemura (JAP) - 26.8
- 6. Duda Ribeiro (BRA) - 23.0
- 7. Gabi Mazetto (BRA) - 21.8
- 8. Margielyn Didal (PHI) - 9.0