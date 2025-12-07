Japonês Ginwoo Onodera é campeão do SLS Super Crown

Onodera e o troféu do Super Crown. Pablo Vaz / Divulgação/SLS Super Crown

Após a brasileira Rayssa Leal conquistar o tetracampeonato feminino do SLS Super Crown, foi a vez do japonês Ginwoo Onodera levar o troféu no masculino.

Neste domingo (7), em São Paulo, ele derrotou os dois últimos vencedores, o estadunidense Nyjah Huston e o brasileiro Giovanni Vianna, além de dois compatriotas, Sora Shirai e Kairi Netsuke, e o peruano Angelo Caro.

O campeão desta temporada venceu a última etapa antes do Super Crown, em Las Vegas (EUA).

— Estou muito feliz, gritei muito, e preciso dizer que a feijoada me deu muita força nesta final. O público brasileiro grita muito, então isso me impulsionou ainda mais, foi incrível. Vou continuar dando o meu melhor e fazendo o meu skate — disse Onodera, de apenas 15 anos e que disputou o Super Crown, pela primeira vez.

Além de Onodera, o pódio teve Shirai (37.3), na segunda posição (36.6) e Huston, em terceiro (27.5).