Jake Paul x Anthony Joshua hoje: onde assistir ao vivo, horário e card completo

A noite desta sexta (19) terá o duelo entre o youtuber e pugilista Jake Paul e a lenda do boxe Anthony Joshua. O norte-americano vai encarar o britânico, que é campeão olímpico e duas vezes detentor do título mundial dos pesos pesados do boxe, em combate previsto para oito rounds de três minutos. A Netflix transmite o card principal a partir das 22h.
Onde assistir Jake Paul x Anthony Joshua ao vivo
O card principal será transmitido pela Netflix ao vivo. O card preliminar será exibido no YouTube da 'Netflix Sports' e "MVP - Most Valuable Promotions".
Horário de Jake Paul x Anthony Joshua
O início do card preliminar será a partir das 18h45min (horário de Brasília). O card principal começará a partir das 22h. A estimativa de horário para a luta principal será a partir das 0h30min (madrugada de sábado).
Card principal - a partir das 22h
- Jake Paul x Anthony Joshua (Peso Pesado);
- Alycia Baumgardner x Leila Beaudoin (Peso Leve Ligeiro);
- Anderson Silva x Tyron Woodley (Peso Cruzador);
- Jamal Harvey x Kevin Cervantes (Peso Leve Ligeiro).
Card preliminar - a partir das 18h45min
- Cherneka Johnson x Amanda Galle (Peso Galo);
- Caroline Dubois x Camila Panatta (Peso Leve);
- Yokasta Valle x Yadira Bustillos (Peso Palha);
- Avious Griffin x Justin Cardona (Peso Meio-Médio);
- Keno Marley x Diarra Davis Jr. (Peso Cruzador).