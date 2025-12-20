Jake Paul sofre duas fraturas na mandíbula, mas já prevê retorno ao ringue: 'Me deem Canelo'

Derrotado por nocaute após receber um forte direto de direita do ex-campeão peso pesado Anthony Joshua no sexto assalto, na arena Kaseya Center de Miami, nesta sexta-feira, Jake Paul foi encaminhado ao hospital após a luta, onde teve constatada duas fraturas na mandíbula.

O youtuber publicou em suas redes sociais, neste sábado, um vídeo ao lado do irmão, Logan, deitado em um quarto de hospital, agradecendo o apoio dos fãs, e, na sequência, uma radiografia de sua boca, mostrando as lesões. "Fratura dupla na mandíbula", escreveu Paul, disposto a retornar o mais breve possível. "Me deem Canelo em 10 dias", acrescentou.

A provocação de Paul ao astro Saul "Canelo" Alvarez, campeão dos super-médios, é mais uma tentativa de atraí-lo ao ringue. No início do ano, o youtuber acusou o pugilista mexicano de ter rompido um contrato assinado para um combate - Canelo, que sempre desdenhou do americano, fez um acordo de quatro lutas na Arábia Saudita.

Em decorrência da lesão, Jake Paul não falou com a imprensa na coletiva pós-luta, apenas se pronunciou no ringue, cuspindo bastante sangue. Nikisa Bidarian, CEO da Most Valuable Promotions, promotora do lutador, porém, tranquilizou sobre seu estado de saúde. "Ele está bem, dirigiu até o hospital", disse.