Isack Hadjar estreia como piloto Red Bull em teste de pneus

O francês Isack Hadjar viveu seu primeiro dia como piloto da Red Bull nesta terça-feira (9), durante os testes de final de temporada da Fórmula 1 no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi.

Hadjar, que no domingo encerrou sua primeira temporada completa na F1 pela Racing Bulls, será companheiro do tetracampeão mundial Max Verstappen em 2026.

Dois dias depois da última etapa do Mundial deste ano, no qual terminou o campeonato de pilotos na 12ª colocação, o jovem francês de 21 anos viveu as primeiras horas em sua nova escuderia.

"Foi incrível dar minhas primeiras voltas como piloto oficial da Red Bull. É bom saber que em janeiro terei a oportunidade de trabalhar com ainda mais membros desta equipe que me recebeu muito bem", declarou Hadjar.

Os testes realizados nesta terça-feira servem como reconhecimento dos novos pneus Pirelli para a temporada 2026.

Entre os pilotos que participaram estavam o britânico Lando Norris, campeão do mundo no domingo, e seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri.

Também foram para a pista os dois pilotos da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc e o britânico Lewis Hamilton, enquanto Verstappen e outro britânico, George Russell (Mercedes), não participaram.