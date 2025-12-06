Inter Miami de Messi vence Vancouver Whitecaps e conquista a MLS pela primeira vez

Com três gols construídos pelo argentino Lionel Messi, o Inter Miami conquistou pela primeira vez a liga norte-americana de futebol (MLS) ao vencer na final deste sábado (6) o Vancouver Whitecaps por 3 a 1.
O camisa 10 tirou um lance de gênio da cartola para o primeiro gol do Inter, marcado contra pelo colombiano Édier Ocampo aos 8 minutos, e no segundo tempo, deu as assistências para os gols de seus compatriotas Rodrigo De Paul, aos 26, e Tadeo Allende aos 51 minutos.
Messi, portanto, vence a MLS dois anos após sua chegada a Miami, enquanto companheiros desde os tempos de Barcelona Sergio Busquets e Jordi Alba penduram as chuteiras com mais um título no currículo.
O time de Miami começou o jogo de forma perfeita e foi para o intervalo com uma vantagem de 1 a 0. Em jogada iniciada pelo craque argentino, Allende recebeu na frente, invadiu a área pela direita e tentou rolar para Mateo Silvetti, Ocampo foi cortar o passe e mandou a bola para as próprias redes.
O Vancouver dominou amplamente os primeiros 30 minutos do segundo tempo e empatou com Ali Ahmed aos 15, batendo de primeira da entrada da área, pouco antes de Emmanuel Sabbi acertar a trave três vezes em um único ataque aos 17 minutos.
O Inter voltou a ficar em vantagem graças a De Paul, que ficou cara a cara com o goleiro após receber ótimo passe de Messi e bateu com categoria para marcar.
Nos acréscimos, o camisa 10 deu uma assistência de peito para Allende fechar o placar e selar a vitória da equipe da Flórida.
Após dez títulos do Campeonato Espanhol com o Barça, seguidos por dois na França com o Paris Saint-Germain, Lionel Messi conquista, aos 38 anos, seu primeiro campeonato nos Estados Unidos.
— Este título não podia escapar diante da nossa torcida, da nossa família, no último jogo de Jordi e Busquets — disse o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano.
— Não fizemos um jogo brilhante, mas jogamos com garra e merecemos o título— acrescentou Mascherano, que jogou com Messi, Alba e Busquets no Barcelona.
Ficha técnica:
Inter Miami 3 x 1 Vancouver Whitecaps
Estádio: Chase Stadium (Fort Lauderdale, Flórida)
Público: 21.500 espectadores
Árbitro: Drew Fischer (CAN)
Gols: Édier Ocampo (contra), Ali Ahmed, Rodrigo De Paul e Tadeo Allende.
Cartões amarelos: Baltasar Rodríguez, Maxi Falcón, Rodrigo De Paul, Rocco Ríos, Brian White, Édier Ocampo, Andrés Cubas, Mathías Laborda e Sebastian Berhalter.
Inter Miami: Rocco Ríos; Ian Fray (Weigandt), Maxi Falcón , Noah Allen e Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez (Telasco Segovia); Tadeo Allende, Messi e Silvetti (Bright). Técnico: Javier Mascherano.
Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Blackmon, Priso (Pupe) e Mathías Laborda; Sebastian Berhalter e Andrés Cubas (Kenji Cabrera); Sabbi (Jayden Nelson), Ali Ahmed (Gauld) - Thomas Müller e Brian White. Técnico: Jesper Sorensen.
Confia os últimos 10 campeões da MLS:
- 2025: Inter Miami
- 2024: Los Angeles Galaxy
- 2023: Columbus Crew
- 2022: Los Angeles FC
- 2021: New York City FC
- 2020: Columbus Crew
- 2019: Seattle Sounders
- 2018: Atlanta United
- 2017: Toronto FC
- 2016: Seattle Sounders
Equipes com mais títulos na MLS:
- Los Angeles Galaxy 6 (2002, 2005, 2011, 2012, 2014, 2024)
- DC United 4 (1996, 1997, 1999, 2004)
- Columbus Crew 3 (2008, 2020, 2023)
- Seattle Sounders 2 (2016, 2019)
- Houston Dynamo 2 (2006, 2007)
- Sporting Kansas City 2 (2000, 2013)
- San Jose Earthquakes 2 (2001, 2003)
* AFP