Inter de Milão e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (9), às 17h, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.
Escalações para Inter de Milão x Liverpool
Inter de Milão: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dimarco, Zielinski, Barella, Calhanoglu, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.
Liverpool: Alisson; Bradley, Gómez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Chiesa; Ekitike. Técnico: Arne Slot.
Onde assistir a Inter de Milão x Liverpool
A partida será transmitida ao vivo na HBO Max.
Tabela da Champions League
