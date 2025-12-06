Inter de Milão goleia Como (4-0) e assume liderança provisória do Italiano

A Inter de Milão assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano graças à goleada sobre o Como por 4 a 0 neste sábado (6), véspera do jogo mais aguardado desta 14ª rodada, entre Napoli e Juventus.

Atual vice-campeã italiana e europeia, a Inter se impôs com autoridade sobre o time comandado por Cesc Fábregas com gols de Lautaro Martínez (11'), Marcus Thuram (59'), Hakan Calhanoglu (80') e do brasileiro Carlos Augusto (86').

Com a vitória, os 'nerazzurri' somam 30 pontos, dois a mais que Milan e Napoli, que dividiam a liderança com 28 pontos antes do início da rodada.

O Como, que vinha de uma série de 11 jogos sem perder, sofre apenas sua segunda derrota na temporada e caiu para a sexta posição (24 pontos).

O Napoli pode recuperar a liderança em caso de vitória sobre a Juve no domingo, no retorno do técnico Luciano Spalletti ao estádio Diego Armando Maradona, que comandava o time napolitano na conquista do 'Scudetto' em 2023 e hoje está no clube de Turim.

Eliminado da Copa da Itália no meio de semana, o Milan visitará o Torino na segunda-feira.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Sassuolo - Fiorentina 3 - 1

Inter - Como 4 - 0

(16h45) Hellas Verona - Atalanta

- Domingo:

(08h30) Cremonese - Lecce

(11h00) Cagliari - Roma

(14h00) Lazio - Bologna

(16h45) Napoli - Juventus

- Segunda-feira:

(11h00) Pisa - Parma

(14h00) Udinese - Genoa

(16h45) Torino - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19

2. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10

3. Napoli 28 13 9 1 3 20 11 9

4. Roma 27 13 9 0 4 15 7 8

5. Bologna 24 13 7 3 3 22 11 11

6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8

7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5

8. Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2

9. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5

10. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6

11. Cremonese 17 13 4 5 4 16 17 -1

12. Atalanta 16 13 3 7 3 16 14 2

13. Torino 14 13 3 5 5 12 23 -11

14. Lecce 13 13 3 4 6 10 17 -7

15. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6

16. Genoa 11 13 2 5 6 13 20 -7

17. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8

18. Pisa 10 13 1 7 5 10 18 -8

19. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12

20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13