Infantino diz que demanda dita preço de ingressos da Copa: '10 milhões de solicitações por dia'

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta segunda-feira que a alta procura justifica os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026. O dirigente revelou, em discurso na abertura da Cúpula Mundial do Esporte em Dubai, que a Fifa recebeu 150 milhões de pedidos de bilhetes desde que as vendas começaram, há 15 dias.

"Nos últimos dias, o debate sobre o preço de ingressos tem sido intenso", afirmou Infantino. "Teremos de 6 a 7 milhões de pessoas nos estádios. Em duas semanas, recebemos 150 milhões de solicitações de ingresso. Ou seja, 10 milhões de solicitações todos os dias."

A Fifa tem sido alvo de duras críticas devido ao preço dos ingressos, após um aumento acentuado nos valores a partir da Copa do Catar de 2022. Diferentemente de outras edições, em que os preços para as partidas eram fixos e divulgados de forma antecipada pela entidade, o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México coloca diversas barreiras para impedir a transparência aos torcedores.

Ingressos da final podem chegar a US$ 6.370 (cerca de R$ 34 mil), e a média de preço para a fase de grupos varia entre US$ 200 e US$ 300 (R$ 1 mil e R$ 1,6 mil). Além da decisão, em Nova Jersey, a partida de abertura (Cidade do México) e as semifinais (Dallas e Atlanta) oferecem os bilhetes mais caros. Os preços foram revelados pelo site The Athletic.

A Fifa liberou um número muito limitado de entradas mais baratas para as federações dos países classificados. Infantino reconheceu as críticas ao discursar na cúpula em Dubai, mas destacou o gigantismo do evento. "É ano de Copa do Mundo. Todos nós sabemos o que isso significa", disse ele. "48 equipes participando, 48 países, um quarto do mundo. 104 partidas, 104 SuperBowls em um mês para determinar quem será o campeão mundial. Isso demonstra o poder da Copa do Mundo."

O presidente da Fifa revelou que a maior procura vem dos EUA, seguidos pela Alemanha e pelo Reino Unido. "Se pensarmos que em quase 100 anos de história da Copa do Mundo, a Fifa vendeu um total de 44 milhões de ingressos, então, em duas semanas para a próxima, poderíamos ter preenchido o equivalente a 300 anos de Copas do Mundo. É absolutamente inacreditável. E o mais importante, é que as receitas geradas serão reinvestidas no esporte em todo o mundo."

PRÊMIO DE BEST MUDA PARA DUBAI

O presidente da Fifa também revelou que a cerimônia de entrega dos prêmios The Best será realizada em Dubai em 2026. "A partir do ano que vem, premiaremos os melhores jogadores, técnicos, equipes e lendas do mundo aqui em Dubai."