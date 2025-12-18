Hugo Souza minimiza discussões e admite partida ruim do Corinthians: 'Erros minaram nosso jogo'

O Corinthians esteve longe de fazer uma partida à altura do que o torcedor esperava em uma final de Copa do Brasil. O empate sem gols com o Vasco, na Neo Química Arena, irritou quem estava na arquibancada. A tensão se estendeu ao gramado, com Yuri Alberto batendo boca com Matheuzinho durante o jogo. O goleiro Hugo Souza, responsável por apartar a discussão, minimizou o episódio.

"Em uma final cada mínimo detalhe é importante. Dentro do campo a gente tem discussões, a gente conversa, para ajustar o que está sendo feito. Não foi diferente. É uma discussão de jogo e isso faz parte", disse camisa 1, em conversa com jornalistas na zona mista.

Ao ser questionado se o excesso de jogadores pendurados interferiu no desempenho do time, o goleiro ponderou. "Pode ter interferido na parte mental. Às vezes em uma dividida, uma jogada que precisava chegar mais forte. Que bom que não perdemos nenhum jogador. É uma final, o jogo está aberto e vamos buscar esse sonho até o final".

Hugo Souza praticamente não fez defesas, mas viu o Vasco ocupar o campo de ataque na maior parte do tempo, diferentemente do Corinthians, que não aproveitou o fato de jogar em casa e pouco atacou. Para o goleiro, a falta de capricho nas trocas de passe foram cruciais para a apresentação ruim do time.

"Os erros minaram nosso jogo. Tivemos muitos erros técnicos que acabaram atrapalhando. Acertando isso, temos condições de fazer um jogo muito melhor", disse o arqueiro, que aproveitou para elogiar o adversário.

"A equipe do Vasco é qualificada, com jogadores do meio para frente muito qualificada. A proposta de jogo deles é diferente do que estamos acostumados a ver o Diniz e acho que isso mexeu com a nossa cabeça. Vamos acertar o que a gente precisa."

Para o Hugo Souza, apesar de o Corinthians não levar uma vantagem para o segundo jogo, o confronto está em aberto. "Do mesmo jeito que o Vasco veio aqui e fez um grande jogo, a gente pode ir no Maracanã e também fazer um bom jogo", afirmou.