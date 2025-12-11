Hugo Calderano perde para Felix Lebrun e é eliminado do WTT Finals

Pela quarta temporada seguida, Hugo Calderano parou na estreia do WTT Finals, torneio que reúne os melhores da temporada do tênis de mesa em simples e duplas.
Nesta quinta-feira (11), em Hong Kong, ele começou dominando o francês Felix Lebrun, sexto do mundo, e fez 11 a 5 no primeiro set, mas acabou levando a virada do adversário de 19 anos, que venceu as duas parciais seguintes por 12/10 e 11/6.
Terceiro do ranking mundial, Calderano reagiu e venceu o quarto set (11/8), empatando a partida. Mas Lebrun seguiu com seu jogo agressivo e potente e venceu mais dois sets, parciais de 11/8 e 11/7, e fechou o jogo em 4 a 2, garantindo vaga nas quartas de final.
Duplas mistas
Se não teve bom desempenho em simples, Hugo Calderano ainda pode disputar as semifinais de duplas mistas, ao lado da namorada Bruna Takahashi.
Após perderem na estreia, para os sul-coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yubin, vice-líderes do ranking, eles voltaram à mesa nesta quinta e superaram os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao, por 3 a 1 (11/7, 11/3, 7/11 e 11/8) e estão em terceiro no Grupo B.
Os brasileiros voltarão a jogar na sexta-feira (12), às 7h35min (de Brasília), contra os japoneses Sora Matsushima e Miwa Haritomo. Os vencedores deste confronto estarão na semifinal.