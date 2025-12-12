Hugo Calderano e Bruna Takhashi são eliminados do WTT Finals 

Calderano (E) e Takahashi (D) encerraram ano com derrota nas duplas mistas. ITTF World / Divulgação

Um dia após ser eliminado pelo francês Felix Lebrun em sua estreia no WTT Finals, torneio que reúne os melhores da temporada do tênis de mesa em simples e duplas, Hugo Calderano amargou uma nova eliminação em Hong Kong.

Calderano e Bruna Takahashi foram eliminados na fase classificatória das duplas mistas. Eles perderam para os japoneses Sora Matsushima e Miwa Haritomo por 3 a 2, parciais 11/6, 10/12, 5/11, 14/12 e 12/10, e com duas derrotas em três jogos terminaram na terceira posição do Grupo B.

As semifinais serão disputadas por quatro parcerias asiáticas, duas da China, uma do Japão e outra da Coreia do Sul.