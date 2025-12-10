Hugo Calderano e Bruna Takhashi estreiam com derrota no WTT Finals

Bruna Takahashi (E) Hugo Calderano (D) estão em 6º no ranking de duplas mistas. ITTF World / Divulgação

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi começaram com derrota no WTT Finals, que acontece em Hong King. O torneio reúne os melhores da temporada do tênis de mesa em simples e duplas.

A dupla brasileira ocupa a sexta colocação na classificação das parcerias mistas. Nesta quarta-feira (10), Calderano e Takahashi perderam para os sul-coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yubin, vice-líderes do ranking, que marcaram 3 a 0, parciais de 13/11, 11/7 e 11/5, em 25 minutos de partida válida pelo Grupo B.

Mesmo com a derrota, Hugo e Bruna ainda tem chances de classificação para as semifinais. Para isso precisam vencer as duas últimas partidas que irão disputar.

O próximo jogo dos brasileiros acontecerá na quinta-feira (11), às 0h05min (de Brasília) contra os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao, sétimos do mundo, que na estreia perderam para os japoneses Sora Matsushima e Miwa Haritomo por 3 a 0 (11/9, 11/9 e 15/13).

Simples

Hugo Calderano ainda jogará a chave de simples. Número 3 do mundo, o carioca enfrentará o francês Felix Lebrun, também na quinta, às 9h50min.

Como é disputado o WTT Finals

As disputas individuais do WTT Finals reúnem os 16 melhores jogadores do ano em cada naipe. O critério leva em conta apenas os eventos do WTT, excluindo a Copa do Mundo, o Campeonato Mundial e eventos continentais. A chave é disputada em sistema eliminatório. Todas as partidas serão realizadas em melhor de 7 sets.

Nas duplas mistas, apenas oito duplas estão nas disputa pelo título: as sete melhores do ano nos eventos do circuito mundial mais uma convidada. As parcerias foram divididas em dois grupos e as duas melhores de cada avançarão às semifinais. Todas as partidas serão realizadas em melhor de 5 sets.

Onde assistir ao WTT Finals

O Sportv 2 e a Cazé TV transmitem o WTT Finals. Os jogos das rodadas iniciam às 23h30min (de Brasília).